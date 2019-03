Si terrà domenica 21 dicembre, alle 11.30, il Restitution Day del Movimento 5 Stelle Abruzzo. In via Roma a Pescara (angolo via Nicola Fabrizi) i consiglieri regionali del M5S eletti durante le ultime consultazioni "restituiranno ai cittadini una buona parte dei loro compensi e ne spiegheranno la destinazione. Inoltre sarà l'occasione per fare il punto della situazione su tutte le vittorie ottenute nei primi mesi di mandato".

A Pescara ci saranno i consiglieri Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri, Leandro Bracco ed il vastese Pietro Smargiassi. "Compatibilmente con gli impegni in Parlamento - spiega la nota di presentazione saranno presenti anche i nostri portavoce Gianluca Vacca, Andrea Colletti e Daniele Del Grosso".