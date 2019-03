Dopo aver perso il primato in classifica e alcuni giocatori, come Ottaviano, Mirolli e Fiermonte, oltre a Vitelli e Marrocco, il Casalbordino del patron Alessandro Santoro si rinforza ulteriormente per provare a riprendersi il comando del girone B del campionato di Prima Categoria. Attualmente la squadra di mister Carbonelli è a -2 dal Palombaro capolista e domenica ospiterà il Guastameroli.

Arrivano in giallorosso, dopo Antonio De Cillis, anche Giuseppe Marino e Stefano Colanero.

Marino, classe 1990, ha vinto il campionato di Prima Categoria lo scorso anno con lo United Cupello e nella prima parte di questa stagione è stato tesserato per lo Scerni. Giocatore polivalente, in grado di ricoprire più ruoli, dopo aver giocato negli allievi nazionali della Pro Vasto ha indossato le maglie di Montenero, Virtus Cupello e Real San Salvo, tra Eccellenza e Promozione.

Colanero, classe 1985, è un centrale difensivo di esperienza che ha giocato con gli allievi nazionali dell'Ancona prima di passare alla primavera del Pescara. Poi Guardiagrele, Atessa e Virtus Cupello in Eccellenza e un anno in D, oltre a Real San Salvo e Altinrocca in Promozione.

"Sono due giocatori che rinforzeranno in maniera decisiva la nostra rosa - spiega Santoro - al fine di puntare alla vittoria di campionato e Coppa Abruzzo. A loro da parte di tutta l'Apd Casalbordino un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo affinché si possano togliere un'infinità di soddisfazioni con i colori giallorossi. Li ringrazio per l'impegno che profonderanno nel nostro progetto". Gli obiettivi del Casalbordino restano quelli dichiarati ad inizio stagione e con una rosa del genere non potrebbe essere altrimenti.