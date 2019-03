Giovedì 18 dicembre nell’Aula Magna dell’ITE di Gissi si sono ritrovati insieme gli alunni della Primaria e della Secondaria di Primo e di Secondo Grado e la Banda del prof. Nicola Mariani di Gissi per un magnifico concerto per scambiarsi gli auguri e auspicare per tutti momenti di pace e di amore.

Ogni gruppo classe, con la guida dei propri insegnanti, ha manifestato, in base all’età, la propria gioia di stare insieme e di prepararsi a vivere un Natale in armonia.

Il concerto si è concluso con i brani della banda che comprende tanti alunni della scuola primaria e secondaria, una bella realtà che unisce e che esprime le potenzialità dei ragazzi e con il canto di tutti gli italiani: un grande momento di festa!

La dirigente scolastica, dott.ssa Aida Marrone, ha salutato e ringraziato tutti per la bella e corale partecipazione con l’augurio di vivere delle serene feste in famiglia e nel paese.

Istituto Omnicomprensivo Gissi