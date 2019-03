Questa sera torna la musica dal vivo nel centro storico di Vasto. Al Vico degli Artisti è in programma, con inizio alle 22 ed ingresso gratuito, il concerto di Dedo & The Megaphones.

Gli artisti

Massimo Dedo – trombonista e cantautore messinese con alle spalle un’immensa esperienza, caratterizzata da anni di professione al top e collaborazioni di altissimo spessore – ha appena terminato il tour Gazze-Silvestri-Fabi. Fondatore della Bandamariù con la quale si esibisce regolarmente a livello nazionale.

Ettore Gentile – dal 1976 uno dei pianisti più attivi della scena jazzistica italiana ed internazionale – ha collaborato con artisti del calibro di Chet Baker, Art Farmer, Duscko Goigovich, Tooths Thieleman, Paolo Fresu, Maria Pia De Vito, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, Pippo Caruso e tanti altri.

Puccio Panettieri – batterista siciliano classe 78 – suona con diversi artisti della scena nazionale ed internazionale esibendosi in importanti eventi, tour, teatri, music festival, live club, seminari per le scuole, e prendendo parte a svariate session di registrazione. Anche per lui collaborazioni come Patti Smith, Carmen Consoli, Mario Venuti, Paola Turci, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Gianna Nannini, Marina Rei, Orchestra di Piazza Vittorio, Daniele Silvestri.

Attraverso la manipolazione musicale, fondata su una solida esperienza professionale troviamo nuovi stimoli artistici facendo nostre canzoni di altri realizzando così cover artistiche.