Per il Natale 2014 musica e solidarietà a Casalbordino vanno a braccetto. Domenica 20.30, presso l'auditorium comunale Tito Molisani, si svolgerà Impulsi di musica, concerto di beneficenza organizzato da Paolo Pasquini. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore pubblico che sarà posizionato presso il Municipio, in piazza Umberto I, a disposizione di tutta la comunità.

Nel corso della serata si alterneranno sul palco Le Tracce, Vittoria Carosella, Black Fire, Nicoletta Lanza acoustic, Blues Spirit, Rita Tondodimamma acoustic e I Taverna.