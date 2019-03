Una visita didattica tra le tante proposte in corso presso il Polo Liceale, è stata realizzata il 17 dicembre a Roma. Le classi seconde del Liceo Artistico Pàntini – Pudente hanno colto l’occasione di approfondire il percorso storico affrontato nelle aule, nei luoghi in cui gli eventi si svolsero. Una sorta di passeggiata nell’antica Roma dai Musei capitolini ai Mercati Traianei, dal Colosseo ai Fori Imperiali e poi… lungo le strade dello shopping. “Esperienza fantastica - afferma Federica Gallo della classe II B- ho avuto modo di ammirare non solo la Città Eterna nella sua bellezza ma anche, attraverso la visita guidata, di apprezzare nel dettaglio,una parte delle meraviglie che la città custodisce”.

Dei Musei Capitolini, Federica ricorda le statue colossali di Costantino mentre dei Mercati di Traiano, Cristian Varriale definisce sorprendenti “ la struttura dei locali adibiti all’amministrazione e al commercio e i materiali utilizzati, gli antichi romani avevano dei criteri organizzativi molto validi”. Ilenia Rucci della II A aggiunge sorridente – “visitare Roma nel clima pre- natalizio è stato un valore aggiunto” I ragazzi, accompagnati dalle prof.sse Rosita Paganelli, Stefania Di Primio, Antonella Fiore Donati e Sonia Tabasso si dicono entusiasti del viaggio che considerano solo una delle tante tappe a seguire, la prossima a Febbraio per visitare la mostra di Escher e a Marzo a Cinecittà! Ma tanti altri progetti didattici collegati ai viaggi d’istruzione sono in corso d’opera in tutto l’Istituto.