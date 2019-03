La stagione sciistica sta per iniziare e lo Sci Club Vasto si prepara per la prima uscita dell'anno, confidando nell'abbassamento delle temperature sulle montagne abruzzesi che permettono ai cannoni di sparare la neve artificiale per preparare le piste.

Per il sodalizio vastese il 2015 sarà un anno da ricordare, perchè segna i 10 anni dello Sci Club. "Per uno sci club di una cittadina di mare è un grande traguardo - commenta soddisfatto il presidente Rocco De Vitofrancesco -. In questi 10 anni tanti soci grandi e piccini hanno iniziato a sciare proprio grazie allo Sci Club Vasto asd, grazie a noi, in tanti hanno potuto sciare sui più importanti comprensori sciistici italiani e non solo Madonna di Campiglio, Canazei, San Martino di Castrozza, Bormio, Via Lattea, Les deux Alpes. Queste sono solo alcune delle località in cui ci siamo recati, dove i nostri soci hanno potuto sciare e frequentare corsi di sci di alto livello per migliorare il livello tecnico.

Sempre con un occhio al risparmio, grazie all'affiliazione alla FISI siamo riusciti ad ottenere sempre delle scontistiche molto vantaggiose, sia nelle strutture ricettive, di alto livello, che per l'acquisto degli skipass. Anche quest'anno a fine gennaio saremo in Trentino, e in quell'occasione festeggeremo i 10 anni dello sci club con una grande festa, una magica fiaccolata e grande falò sulle piste della località prescelta e tanto altro". A febbraio, nel periodo di Carnevale, tornerà l'appuntamento con il progetto Lupi di mare sugli sci, rivolto ai ragazzi delle scuole di Vasto e non solo.

"Per essere sempre informati sulle uscite domenicali, su quelle infrasettimanali, per sciare sulle piste delle località a noi più vicine, potete tenervi aggiornati sul sito. www.sciclubvasto.it", è l'invito del presidente De Vitofrancesco.