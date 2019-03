Eleganza, divertimento, cucina di qualità, buona musica e un panorama mozzafiato. Sono gli ingredienti della Cena di Gala per il Capodanno targato Vistamare. Nella notte che segna il passaggio al nuovo anno la Grotta del Saraceno Village di Vasto apre le sue porte per far vivere ai suoi ospiti una serata indimenticabile.

Si inizierà con un aperitivo all’americana nella sala panoramica che si affaccia sul mare, accompagnati dalla musica live della Piccola Underground Orchestra (Luca Raimondi, Davide Marcone, Danny Pomponio e Marco Bassi), che accompagnerà tutta la serata. Poi la cena entrerà nel vivo avanti con un menu a base di pesce preparato dallo chef del Vistamare curando ogni dettaglio e accompagnato da bollicine e vini di qualità. Un’attenzione speciale sarà dedicata ai menu senza glutine, da richiedere al momento della prenotazione.

A mezzanotte lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare con il brindisi per salutare l’inizio del 2015. Come da tradizione non potranno mancare zampone e lenticchie e poi si concluderà la serata con un gustoso buffet di dolci. Allo scoccare della mezzanotte spazio alla musica del dj Giuseppe Della Penna per accompagnare il divertimento fino all’alba.

Sarà un capodanno elegante, in un luogo accogliente ed un ambiente sereno. Per gli ospiti sarà a disposizione il parcheggio riservato della Grotta del Saraceno e poi si potrà cenare e trascorrere la serata accolti dalla cordialità e professionalità del Vistamare, dove le feste sono di casa. Tra banchetti, matrimoni, compleanni e ricevimenti, ogni occasione è buona per lasciarsi conquistare.

Quale modo migliore di brindare al nuovo anno se non con lo sguardo perso nel fascino del mare di notte?



Per informazioni e prenotazioni 0873.310213





Il menu della Cena di Gala al Vistamare



Aperitivo di benvenuto all’americana con bollicine e finger

Finissima di seppia con pesto di rucola e olive di leccino

Salmone marinato al pepe rosa su crudità di zucchine

Ventaglio di gamberi agli agrumi

Parmigiana di mare

Mazzancolla al timo su radicchio grigliato e balsamico

Bocconcino di ombrina in nido di patate

Ravioli di bufala e basilico vellutati agli scampi e nuvola di tartufo

Paccheri con veraci calamari e julienne di pomodorini passiti

Turbante di branzino con bocconcini di polpo grigliato al rosmarino e insalatina di pleurotus e pinoli

Ventaglio di frutta con pralina al fiordilatte e frutti di bosco

Lenticchie e zampone

Buffet di dolci tradizionali e piccola pasticceria

Vini e bolle durante la cena compresi

Vistamare

presso Grotta del Saraceno Village

Via Osca, 6 - Vasto

Tel. 0873.310213

www.grottadelsaraceno.it

