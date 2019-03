Un uomo ha dato in escandescenze danneggiando la propria automobile dopo essere stato fermato dai carabinieri per un controllo. È accaduto a Vasto in un'area di servizio di via Ciccarone. I carabinieri lo avevano fermato avendo rilevato che circolava con una vettura priva di copertura assicurativa. L'uomo ha perso il controllo e ha iniziato a danneggiare la propria auto, rompendone tutti i vetri e causando diverse ammaccature, sotto lo sguardo stupito degli operatori della stazione di servizio e dei passanti. Sul posto sono intervenute altre due pattuglie dei carabinieri e una volante della polizia, per cercare di calmarlo. I militari dell'Arma hanno espletato le formalità di rito, con l'auto che è stata posta sotto sequestro.