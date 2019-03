Erano quasi 150 i bambini che lunedì mattina hanno partecipato alla grande festa di conclusione del progetto 1,2,3...minivolley che ha coinvolto gli alunni delle classi terze e quinte della scuola primaria Spataro di Vasto. Lo staff della BCC San Gabriele Volley, con le allenatrici Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, ha tenuto 5 incontri a scuola per lo sviluppo delle capacità motorie e coordinative degli alunni e, nella fase finale, delle tecniche del volley. "Il nostro messaggio - spiega Maria Luisa Checchia - è quello di educare allo sport, in questo caso attraverso il gioco della pallavolo". La giornata conclusiva, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, ha visto tutti i bambini in campo per giochi e partite di pallavolo, sotto lo sguardo attento di insegnanti e genitori.

A coordinare le attività, oltre alle due brave allenatrici, c'erano gli istruttori della San Gabriele, guidato durante tutto l'anno da Ettore Marcovecchio, Cristina Fiore e Antonio Galante, alcune giocatrici, Camilla Fiorillo, Rossella Cuccaro e Giada Innocenti, oltre a Pierpaolo D'Adamio. Al gruppo si è unito anche Fausto Cannavacciuolo, nello staff del centro sportivo nel settore del calcio ma grande esperto di attività con i bambini.

"La nostra attività si rivolge da sempre ai giovani - commenta la Checchia - e quest'anno si avvale della collaborazione nata con l'Anderlini Modena, una delle più importanti realtà per la pallavolo giovanile, e della Kinder, che sostiene le scuole volley. La nostra società, con i progetti con le scuole, con i centri CAS, punta tutto sull'attività giovanile, promuovendo una sana pratica dello sport. Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo progetto - conclude l'allenatrice vastese - perchè i veri protagonisti sono stati i bambini, pronti ad impegnarsi al massimo e a divertirsi". Per concludere la festa, dopo i ringraziamenti della dirigente scolastica e delle insegnanti, ai bambini sono stati consegnati gadget targati BCC San Gabriele e delle merendine offerte dalla Kinder, sponsor del progetto.

Foto di Vito Fiorillo