Sabato 13 e Domenica 14/12/14 si è svolta la 2ª Edizione della Gara Sociale di Natale dell’Air Shooting Club Vasto asd. L'associazione, affiliata CSEN, che pratica tiro a segno con armi ad aria compressa di libera vendita, operante dal mese di settembre dello scorso anno, è ormai diventata una realtà sportiva sul territorio vastese. Con questa gara ha voluto rinnovare l’iniziativa nata lo scorso anno che certamente diventerà una tradizione da conservare e tramandare nell’ambito sportivo di questa particolare ma affascinante disciplina.

Alla gara hanno partecipato 25 atleti tra esordienti e veterani delle categorie uomini, donne, ragazzi e allievi nella specialità C10 (carabina 10 mt) e P10 (pistola 10 mt) in sessioni da 20 e 40 colpi. La gara, anche se sociale, si è svolta con vero agonismo in un ambiente silenzioso e concentrato, caratteristica di questo sport. Non lasciamoci ingannare dal clima natalizio dell’ambiente di gara, adornato di alberelli di natale rossi e verdi e dell’obbligo per ciascun partecipante di indossare, almeno ad inizio gara, il tipico cappellino natalizio di Babbo Natale.

Sulle linee di tiro a 4 postazioni si sono avvicendati ragazzi "alle prime armi" che con questa associazione hanno fatto i primi passi ed atleti di calibro regionale e nazionale che nonostante la loro indiscussa bravura, hanno trovato qualche bella sorpresa tra i neofiti della giovane associazione, con punteggi di tutto rispetto. Al termine della gara ci sono state le premiazioni con coppe e medaglie per i primi classificati di ciascuna categoria e medaglie ricordo per tutti i partecipanti. A conclusione, per scaricare la tensione della gara, pizza per tutti e brindisi natalizio con scambio di auguri. Il Presidente, Giulio Di Tullio, ringrazia tutti per la riuscita della manifestazione e dà appuntamento alla prossima edizione.