Un concerto con cena di Natale di beneficenza per l’Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II, in realizzazione nei locali delal chiesa San Paolo Apostolo e per la 'Casa di Accoglienza Genova Rulli' di Vasto. Si terrà venerdì 19 dicembre alla Pizzeria Romagnoli in Corso Europa a Vasto.

Ad esibirsi saranno i ‘Jazzami Trio” con Sandro Tascione alla chitarra, Donato Santoiani alla fisarmonica e tastiera e con la voce di Fernanda D’Ercole. L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria degli ‘Angel’s Eyes Gospel Choir’.

Il costo della cena è di 20 euro, con un terzo dell'incasso che sarà devoluto alle due realtà cittadine.