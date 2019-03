C'erano anche quattro musicisti di San Salvo e Vasto tra i componenti della JuniorOrchestra, formazione giovanile dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, che lunedì 15 dicembre si è esibita nel tradizionale concerto di Natale presso la Camera dei Deputati. I sansalvesi Angelo Lalla (clarinetto), Antonio Cordisco (tromba) e Rebecca D'Addiego (clarinetto sib) e la vastese Marta Savini (oboe), sono entrati a Montecitorio insieme ai loro giovani colleghi musicisti per esibirsi dinanzi ai presidenti Boldrini e Grasso, ai parlamentari, agli studenti e a genitori ed invitati. A dirigere l'orchestra c'era il maestro Simone Genunini, che lo scorso luglio era stato a San Salvo per guidare l'orchestra formata dai giovani di tutta Europa in occasione del Festival alternativo sull'uso sociale delle arti (articolo e video).

Dopo l'inno di Mameli che ha aperto il concerto, i giovani musicisti hanno eseguito brani della grande tradizione sinfonica. È stato anche eseguito in prima assoluta il brano del 17enne componente dell'orchestra Emanuele Savagnone. Poi tanti altri brani che hanno incantato i parlamentari presenti in aula. Un concerto emozionante in cui i giovani musicisti hanno espresso la loro bravura, furtto di intenso studio. Per i quattro musicisti del vastese una bella soddisfazione, accolta con entusiasmo dai loro amici che da casa hanno potuto seguire il concerto in tv su Rai Parlamento (video in basso). Il 26 dicembre, alle 12, il concerto sarà trasmesso anche su Rai3.