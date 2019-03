Delle X segnate a matita sul muro accanto ad ognuna delle porte d'ingresso degli appartamenti. Le hanno trovate a Vasto Marina i residenti di alcuni appartamenti del quartiere compreso tra via Del Greco e via Paolucci.

Il sospetto è che dietro quei segni vergati leggermente in modo che possano passare quasi inosservati si nasconda il linguaggio in codice dei ladri, in cui la X vicino a citofoni e portoncini significa "buon obiettivo".

Nelle scorse settimane diversi furti sono stati messi a segno o tentati sulla riviera. Gli ultimi episodi ai danni di alcuni locali del centro di Vasto Marina. Nei giorni scorsi, in piena notte, un vigilantes ha messo in fuga alcuni ladri, rincorrendoli per strada. Ma gli ignoti sono riusciti a dileguarsi.