Il Natale è alle porte e non mancano di certo gli appuntamenti che lo anticipano e ci preparano nel viverlo al meglio. Sabato 20 Dicembre a Monteodorisio dalle 18:00 in poi si terrà il “Mercatino di Natale” presso Piazza Umerto I. Organizzato in collaborazione con la Pro Loco, con alcune associazioni del territorio e con il sostegno di privati e commercianti, oltre che al patrocinio del comune, l’evento vedrà la partecipazione di adulti e bambini. Gli stand che saranno presenti saranno di natura gastronomica (primi piatti, dolci e prodotti tipici locali), esposizioni e vendita di articoli da regalo, creazioni artigianali, oggettistica, addobbi natalizi e tanti altri. Inoltre ci sarà una vera e propria gara tra tutti gli stand e vincerà quello più originale.

Per i più piccoli ci sarà “L’angolo di Babbo Natale” e i giovanissimi potranno farsi fotografare e consegnare la propria letterina al barbuto uomo del natale. Inoltre per stare al passo con le mode del momento, sarà allestita anche l’area ‘selfie’ nella quale ognuno potrà scattarsi una foto in compagnia o da solo e la foto, successivamente caricata su face book nel ‘Gruppo Giovani’, che otterrà più mi piace permetterà ai fotografati di ricevere un premio in regalo. Non mancheranno i giochi a premi rivolti ad un pubblico di qualsiasi età, oltre che alla musica e all’intrattenimento per tutta la serata. Gli organizzatori hanno poi comunicato che in caso di pioggia l’evento sarà rimandato al giorno successivo.