Quella di sabato scorso è stata una giornata speciale per tanti appassionati di group cycling. Infatti, oltre a dedicare del tempo libero, le 60 persone che hanno aderito all'appello degli istruttori Giuseppe Basilico e Luigi Di Chiacchio hanno contribuito alla raccolta fondi per Telethon. Due i turni presso il Centro Benessere di Vasto con il ricavato delle iscrizioni che è stato devoluto alla causa della ricerca. Nello scorso fine settimana, sul territorio nazionale come su quello locale, tante sono state le inziative per raccogliere fondi per Telethon. Nella struttura vastese sono stati raccolti 620 euro, da devolvere alla causa. "È stata una giornata davvero bella - commenta Giuseppe Basilico - in cui il divertimento è andato di pari passo alla solidarietà".