ALLIEVI REGIONALI, SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 3-3

Grande occasione persa dagli allievi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre il pareggio sul campo dello Sporting Casoli.

Nella prima frazione i locali vanno in vantaggio, ma le reti ospiti di Fiore e Natarelli ribaltano il risultato; a pochi minuti dall´intervallo arriva il 2-2 dello Sporting Casoli. Nel secondo tempo la Bacigalupo, dopo esser andata di nuovo avanti con Vicoli, si fa riprendere un´altra volta dagli avversari che segnano il gol del definitivo 3-3. Davvero incomprensibile il cammino della squadra di mister Maurizio Baiocco, capace di ottenere belle vittorie negli scontri diretti con D´Annunzio Marina, Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi, ma anche di perdere punti importanti con squadre di metà classifica come Francavilla, Manoppello Arabona e Sporting Casoli. Resta comunque tutto aperto, con la Bacigalupo che è quinta a pari punti con la Virtus Vasto, a -3 dalla D´Annunzio Marina quarta in classifica: queste 3 squadre si contendono 2 posti disponibili per il passaggio al girone d´élite, con l´ultimo turno che prevede Bacigalupo-Miglianico, Caldora-Virtus Vasto e D´Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi. Sulla carta la squadra di mister Maurizio Baiocco ha l´impegno più alla portata, ma una vittoria contro il Miglianico non darebbe la certezza della qualificazione (bisognerà guardare anche i risultati degli altri campi) e alla fine i tanti punti persi durante questa prima fase potrebbero pesare.

IL TABELLINO

SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 3-3 (2-2)

Reti: 10´ Pasquarelli su rigore (SC), 15´ Fiore su rigore (B), 20´ Natarelli (B), 35´ Hakani (SC), 50´ Vicoli (B), 70´ Caniglia su rigore (SC).

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D´Amario), Carriero, Frangione, D´Alò, Benvenga (Canosa), Marzocchetti (Irace), Natarelli, Fiore, Fontana. All. Baiocco

GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 10-2

Tornano al successo i giovanissimi regionali della Bacigalupo: al campo di Vasto Marina battuta nettamente la Gladius, che era reduce da due vittorie consecutive contro Penne e Atletico Montesilvano.

La gara si mette subito in discesa per la squadra di mister Luigi Menna che alla fine del primo tempo è in vantaggio per 5-0 grazie alla doppietta di Farina e alle reti di Cieri, Lavacca e Nuozzi; nella ripresa completano il tabellino altre due marcature di Nuozzi (tripletta per lui), la doppietta di Antenucci S. e il gol di Ciccotosto C., oltre a due reti degli ospiti che fissano il punteggio finale sul 10-2. Vittoria netta quindi per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, considerando le varie difficoltà, stanno disputando un campionato positivo e, nonostante i troppi gol subiti, stanno lottando nei quartieri alti della classifica con squadre forti e di grande tradizione. Nel prossimo e ultimo turno la formazione di mister Luigi Menna sarà di scena sul campo dei Delfini Biancazzurri.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-GLADIUS 10-2 (5-0)

Reti: 10´ Cieri (B), 18´ Lavacca (B), 20´ Farina (B), 25´ Farina (B), 30´ Nuozzi (B), 37´ Antenucci S. (B), 46´ Tinari (G), 50´ Nuozzi (B), 53´ Antenucci S. (B), 55´ Nuozzi (B), 58´ D´Attilio (G), 62´ Ciccotosto C. (B).

Bacigalupo: Massimi, Molino (Ciccotosto C.), Maroscia, Plescia (Antenucci S.), Catalano (Ali), Ciccotosto A., Santilli, Cieri, Lavacca, Farina, Nuozzi. All. Menna

IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Prosegue la lotta al vertice: il River Casale si aggiudica il derby con la Giovanile Chieti e rimane in testa a +1 sul Poggio degli Ulivi (7-0 sul Fossacesia) e a +2 sulla Caldora (1-0 sul Miglianico); in chiave qualificazione finisce 1-1 lo scontro diretto tra Virtus Vasto e D´Annunzio Marina, ma non va oltre il pareggio neanche la Bacigalupo (3-3 a Casoli). Nelle altre gare goleada del Manoppello Arabona sul Lauretum, terminano invece con il segno X Acqua e Sapone-Francavilla e Ripa-Spal Lanciano.

Classifica allievi girone B: River Casale 35, Poggio degli Ulivi 34, Caldora 33, D'Annunzio Marina 28, Bacigalupo e Virtus Vasto 25, Giovanile Chieti 24, Manoppello Arabona 22, Francavilla e Miglianico 20, Fossacesia e Sporting Casoli 13, Ripa 12, Acqua e Sapone 6, Spal Lanciano 5, Lauretum 1

Giovanissimi girone B. I Delfini Biancazzurri passano sul campo della Caldora e conquistano il primo posto con un turno d´anticipo, approfittando del pareggio della Virtus Vasto che non va oltre l´1-1 sul campo della D´Annunzio Marina e viene agganciata in seconda posizione dal Poggio degli Ulivi, corsaro a Fossacesia. Il River Casale rifila 9 reti all´Atletico Montesilvano e ottiene la qualificazione matematica, mentre la lotta per il quinto posto rimane aperta grazie alle vittorie della Bacigalupo (10-2 sulla Gladius) e del Lauretum (2-1 sulla Giovanile Chieti): infatti nell´ultimo turno, in caso di sconfitta della D´Annunzio Marina e di successi delle due inseguitrici (con conseguente arrivo di tre squadre a pari punti), ci sarebbe uno spareggio tra Bacigalupo e Lauretum che sono in vantaggio nella classifica avulsa. Chiudono il quadro della 14° giornata il colpo esterno del Manoppello Arabona a Penne e il pareggio per 2-2 tra Francavilla e Quattro Colli.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 39, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 34, River Casale 32, D'Annunzio Marina 31, Bacigalupo e Lauretum 28, Manoppello Arabona 22, Fossacesia 19, Giovanile Chieti 16, Francavilla 11, Gladius e Quattro Colli 9, Caldora 8, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Loris Napoletano