"Risponde al vero che nel luglio scorso all’interno del circolo tennis vi è stato un furto e che ignoti sono entrati senza forzare la porta, prelevando la cassaforte che conteneva alcune migliaia di euro?". E' una delle domande che i consiglieri comunali di San Salvo democratica, Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese rivolgono al sindaco, Tiziana Magnacca, in un'interpellanza cui "si prega di dare risposte al prossimo Consiglio comunale", è scritto nel documento.

Il documento - Questo il testo dell'ìinterpellanza: I sottoscritti Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese Consiglieri Comunali del gruppo di SanSalvo Democratica:

Appreso che vi sono delle lamentele all’interno del circolo tennis sulla conduzione e la gestione dello stesso;

Ritenuto che la struttura sportiva è un bene dell’intera città;

Ricordato che la gestione dei beni comunali e della cosa pubblica in generale, deve essere fatta nella massima trasparenza;

Al fine di fugare ogni dubbio e fare chiarezza su quanto riferito;

Interpellano la S.V. per sapere:

a) Se risponde al vero che nel luglio scorso all’interno del circolo tennis vi è stato un furto e che ignoti sono entrati senza forzare la porta, prelevando la cassaforte che conteneva alcune migliaia di euro?

b) Come mai quei soldi non erano stati versati in banca?

c) Se è vero che da circa due anni non sono redatti ed esposti in bacheca verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci?

d) Come mai lo Statuto non viene esposto al fine di informare i soci dei propri diritti e doveri?

e) Se le cariche sociali sono scadute e quando le stesse saranno rinnovate?

f) Se vi è un’impresa che si occupa della pulizia della struttura, e in assenza di questa chi si occupa di curare le condizioni igienico sanitarie del circolo?

g) Quali sono le tariffe praticate ai soci e ai non iscritti al circolo?

h) Se i bilanci sono stati redatti ed approvati dall’assemblea dei soci?

i) Quante persone sono impegnate nella gestione del circolo e con quali compiti?".