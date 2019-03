Il team Fantini-Nippo-De Rosa e il Ciclo Club Vasto insieme per una serena serata pre-natalizia. "L'anno scorso ha portato bene", ha commentato Rocco Menna, general manager della squadra di ciclismo italo-giapponese. Così, il team che in questi giorni sta facendo base a Fossacesia per il suo ritiro invernale, ha raggiunto il ristorante Il Rifugio di Vasto per trascorrere una serata insieme agli appassionati del Ciclo Club Vasto. Il più atteso era certamente Damiano Cunego, vincitore del Giro d'Italia 2004, ultimo vincitore italiano del Lombardia (nel 2008) che, dopo 10 anni nel team Mapei, ha fatto una scelta importante rimettendosi in gioco nella squadra italo-giapponese che ha il suo cuore in Abruzzo. C'erano anche i ragazzi del neonato team Allievi, guidato da Pietro Buontempo, per una serata al fianco dei loro "fratelli maggiori".

Nei video le interviste a Damiano Cunego, Rocco Menna, Stefano Giuliani (direttore sportivo del team) e Pietro Buontempo.