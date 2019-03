"Amanti della bici unitevi al nostro gruppo". Questo l'invito rivolto da Angelo Menna ed Enrico Di Tullio, presidente e segretario del Ciclo Clun Vasto, a tutti gli appassionati delle due ruote. Ieri sera il direttivo ed alcuni soci del sodalizio che conta un centinaio di iscritti in città hanno partecipato alla cena organizzata da Rocco Menna con il team Vini Fantini-Nippo-De Rosa (l'articolo). È stata l'occasione per brindare all'anno appena concluso, ricco di soddisfazioni per il club vastese, e per conoscere da vicino un campione come Damiano Cunego. A breve il Ciclo Club avrà la sua assemblea annuale in cui verranno anche discussi i progetti per cercare di diffondere sempre più la pratica del ciclismo nel territorio.

Nel video le interviste a Menna e Di Tullio.