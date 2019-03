Silverio Benedetto è un nuovo giocatore della Vastese, ma che fatica, era tra i primi nomi sul taccuino del ds Basler, ma è riuscito a liberarsi sono negli ultimissimi minuti di mercato, uno strano destino. Il difensore di Montenero, classe 1984, a lungo inseguito arriva dunque in biancorosso, anzi torna, perchè già in estate aveva svolto parte della preparazione atletica con la squadra di Precali, di cui è uno degli uomini di fiducia, senza poi accordarsi con la società.

Tornato a giocare con la squadra del suo paese, in Promozione molisana, il suo nome è stato insieme a quello di Giuliano la priorità per la difesa in vista del mercato di riparazione. I contatti andavano avanti da tempo, Silverio non vedeva l'ora di riprendersi quella maglia sfuggita in estate per dare il suo contributo a quella che ritiene una piazza blasonata da riportare in alto. Unico ostacolo il Montenero, non tutti i dirigenti erano d'accordo nel perdere il giocatore.

E' così iniziato un lungo tira e molla che è andato avanti fino a ieri. Martedì alle 19.00 era il termine ultimo per per essere svincolati dai club, Benedetto è prima arrivato all'Aragona dopo le 17.00 per definire i dettagli con il ds Basler, poi la fuga verso l'ufficio postale di San Salvo, senza potersi nemmeno fermare a rispondere alle domande di alcuni tifosi, per non perdere ulteriore tempo. Lì aveva appuntamento con i dirigenti del Montenero, che non erano ancora arrivati, per firmare le varie carte e spedirle in Figc. Per i tesseramenti o gli svincoli inviati per posta fanno infatti fede data e orario del timbro postale.

"In un primo momento ho pensato di non farcela - racconta il diretto interessato - perchè ero convinto che l'ufficio chiudesse alle 18.30, poi quando ho saputo che era alle 19.00 mi sono tranquillizzato". Un vero e proprio sprint deciso al fotofinish, alle 18.50, sul filo di lana. Un trasferimento che poteva saltare: "Ci ho pensato, a quel punto sarei dovuto rimanere a casa, al Montenero non avrei trovato spazio, per fortuna è andata bene, non vedo l'ora di dare il mio contributo". Quando si dice un acquisto dell'ultimo minuto.