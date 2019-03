Nell’ultima giornata del girone di andata, gli Amici del Basket San Salvo trovano il successo ai danni del Nova Basket Campli sconfitto 71-55. I ragazzi di coach Linda Ialacci agguantano una vittoria che vale per il quinto posto in classifica. Risultato davvero ottimo per il roster del presidente Antenucci anche e soprattutto se si va a vedere la posizione in classifica di un anno fa proprio nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C regionale. La scorsa stagione i sansalvesi si trovavano, dopo undici giornate, ad essere penultimi con quattro punti in classifica, mentre ad oggi i risultati fanno ben sperare per il proseguimento della regular season.

La partita contro la Nova Campli ha avuto un esito positivo grazie soprattutto ad una partenza sprint dei bianco blu che con Pasquini e Biasone protagonisti del primo break del match che ha poi permesso agli ospiti di chiudere avanti 21-29 il primo periodo. Seconda frazione che segue lo stesso copione del primo atto della partita, con Celenza e compagni avanti e determinati a vincere. Sarà solo un canestro sulla sirena del giovane Luca Nardi a dare speranze ai padroni di casa, sotto di dieci (33-43) al termine del quarto. Dalla pausa lunga si torna sul parquet e i casalinghi prova a reagire, ma gli Amici del Basket San Salvo riescono egregiamente a gestire il vantaggio e a chiudere più undici al termine del terzo atto della gara. Gli ultimi dieci minuti della partita Campli molla la presa e le scelte in attacco diventano meno significative al passare dei minuti. Poca lucidità nella fase offensive e poca grinta in difesa, elementi che dall’altra parte permettono ai sansalvesi di chiudere definitivamente la sfida 55-71. Un brutto incidente di persorso per la squadra ritenuta la vera sorpresa del campionato e un’ottima gara invece per gli Amici del Basket che possono così brindare prima del natale per la posizione in classifica, ma comunque la festa durerà poco perché domenica prossima ad attendere Pasquini and Co. ci sarà L’Aquila che in casa non regalerà di certo niente. Dopo la pausa natalizia, i bianco blu torneranno a giocare in casa il 3 gennaio contro la vice capolista Penta Teramo.

Tabellini

Nova Basket Campli: Di Carlo 10, Girella 7, Gentili 5, Di Eusanio 8, Nardi 3, Ciccone 2, PIccinini 8, D'Uva , Conti 12, Apera . All. Di Eusanio

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi 3, Koshena S. , Borromeo 19, Pappacena 6, Biasone 14, Di Blasio 8, Koshena E. , Pasquini 12, Assogna 9, Celenza . All.Ialacci

Parziali: 21-29, 12-14, 15-15, 7-13

Classifica C regionale:

Airino Termoli 20

Penta Basket Teramo16

Magic Basket Chieti16

Nova Basket Campli 12

Amici Del Basket San Salvo 10

Chieti Basket 8

Basket Centro Abruzzo Sulmona 8

Basket Ball Teramo 8

Nuovo Basket Aquilano 6

Ennebici Campobasso 2

Torre Spes 2