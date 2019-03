Dopo la partecipata iniziativa dell'anno scorso, l'Assessorato comunale alla Cultura e gli "Amici del presepe" ripropongono - presso la Porta della Terra di San Salvo - la Mostra-Concorso di arte presepiale. Quest'anno, grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologica e della cooperativa Parsifal, l'esposizione dei presepi si terrà all'interno del Museo archeologico civico, nel singolare e prezioso contesto della sala di età imperiale romana. La Mostra, che si svolgerà nel periodo 20 dicembre 2014/5 gennaio 2015, potrà essere visitata tutti i giorni nel seguente orario: 17.00/20.00.

La finalità dell'iniziativa è di far conoscere a un pubblico più ampio l'artigianato artistico di San Salvo e del territorio strettamente legato al tema della Natalità cristiana.

Per partecipare alla Mostra-Concorso è sufficiente presentare un modello di adesione e rispettare un regolamento predisposto dagli organizzatori (per contatti: Ufficio cultura del Comune o tel. 347.0811951), che stabilisce un limite di superficie (0.75 mq) dell'opera da esporre, senza vincoli per la forma, i colori, i materiali e la tipologia dell'opera.

La giuria è formata da tre componenti qualificati e sarà affiancata dalla giuria popolare, cioè dai visitatori che esprimeranno un loro voto sulle opere in mostra, contribuendo ad eleggere i vincitori.

Nella manifestazione finale che si terrà il 6 gennaio 2015, alle ore 17.30, sempre presso la Porta della Terra, saranno premiati i vincitori (tre in totale) e rilasciati attestati di partecipazione a tutti gli artigiani-artisti espositori.