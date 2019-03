Nella dodicesima giornata, penultima del girone di andata, del campionato Juniores d'Elite torna alla vittoria il Cupello che resta sempre al secondo posto, vince ancora il Vasto Marina, la Vastese, raggiunta nel finale, si deve accontentare del pareggio, così come il San Salvo.

Cupello-Miglianico 3-0. Nel primo tempo sul risultato di 0-0 i rossoblu di mister Panfilo Carlucci sbagliano un calcio di rigore con Antenucci. I ragazzi però non si abbattono e nella ripresa Di Croce, Marchioli e il '98 Ricciardi firmano le 3 reti che permettono ai cupellesi di restare al secondo posto alle spalle della capolista Angolana, vincente anche oggi, con un distacco di 11 punti. Lunedì prossimo trasferta a Francavilla.

Vasto Marina-River Casale 6-1. Contro un avversario non facile i ragazzi di Massimo Baiocco vincono con goleada disputando una grande partita. In evidenza Monachetti, autore di 4 reti, oltre a lui firmano il tabellino Di Biase e Cozzolino. I vastesi restano così al terzo posto in classifica e nel prossimo turno andranno a fare visita al San Salvo.

Spal Lanciano-San Salvo 2-2. Rallenta la risalita in classifica la squadra di Vincenzo Di Nardo che a Lanciano, contro i rivali che sono alle spalle dei biancazzurri di un punto, pareggia 2-2 grazie alle reti di Iuliani e Di Pietro. Lunedì in casa arriva un rigenerato Vasto Marina per un altro scontro al vertice. I sansalvesi devono anche recuperare una partita, contro il River Casale in casa.

Vastese-Acqua&Sapone 1-1. Una buona Vastese deve arrendersi a cinque minuti dalla fine. Passata in vantaggio all'80' con la prima rete in biancorosso del '98 Gaetano Balzano, i padroni di casa subiscono la rete del pareggio scaturita da un calcio di punizione. I padroni di casa colpiscono anche una traversa con Piccinini. Una beffa che arriva quando i locali sentivano di poter conquistare l'intera posta in palio, nonostante le varie defezioni. Già lunedì prossimo a Miglianico per mister Nicola Di Martino e i suoi ragazzi ci sarà la possibilità di rifarsi immediatamente.

I risultati della 12° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Cupello-Miglianico 3-0

D'Annunzio Marina-Francavilla 1-1

Il Delfino Flacco Porto-Folgore Sambuceto 1-0

Renato Curi Angolana-Sant'Anna 4-0

Spal Lanciano-San Salvo 2-2

Vastese-Acqua&Sapone 1-1

Vasto Marina-River Casale 6-1



La classifica

Renato Curi Angolana 34

Cupello 23

Vasto Marina 22

Spal Lanciano 19

San Salvo* 17

River Casale* 16

Francavilla 16

Acqua&Sapone 16

Vastese 15

Folgore Sambuceto 14

Il Delfino Flacco Porto 14

Sant'Anna 9

Miglianico 9

D'Annunzio Marina 9

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 22 dicembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Folgore Sambuceto-Spal Lanciano

Francavilla-Cupello

Miglianico-Vastese

River Casale-D'Annunzio Marina

Sant'Anna-Il Delfino Flacco Porto

San Salvo-Vasto Marina