Un pericoloso incendio è scoppiato in un'abitazione vicino alla circonvallazione Istoniense di Vasto. Sul posto, in via Sant'Onofrio, si sono precipitati i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno spento il rogo evitando che le fiamme potessero estendersi sul tetto dell'abitazione e raggiungere i tetti delle case circostanze.

L'incendio ha avuto origine all'interno della canna fumaria del camino, dove la fuliggine ha favorito il propagarsi delle fiamme. L'altissima temperatura creatasi all'interno ha innescato il rogo della carta catramata posta a protezione del tetto. Da qui le fiamme avevano iniziato ad attaccare la copertura in legno dell'abitazione. A lanciare l'allarme è stata una vicina, che, accortasi della presenza di abbondante fumo proveniente dalla casa vicina, ha chiamato il 115. Gli uomini della squadra notturna hanno domato le fiamme evitando che potessero propagarsi e aggredire le altre villette, anch'esse con i tetti in legno. L'intervento è stato tempestivo, con i pompieri che hanno rimosso alcune tegole in legno per poter spegnere le fiamme che si stavano propagando nella parte inferiore del tetto ventilato. Qualche minuto in più e le conseguenze dell'episodio sarebbero state molto più gravi. Fortunatamente non ci sono stati danni agli abitanti della casa.