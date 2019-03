Sedici tiri spettacolari attraverso i quali innamorarsi del biliardo. Li ha eseguiti davanti alle nostre telecamere Giorgio Spadano, vastese, campione d'Italia nel 1983, anno in cui batté in finale il grande fuoriclasse napoletano Vitale Nocerino. Per lui, il biliardo non è solo uno sport. E' arte. Perché, come disse Albert Einstein: "Il biliardo è l'arte suprema dell'anticipazione".