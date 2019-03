E’ andato in scena lo scorso sabato presso i locali della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo il derby vastese del ping pong. Sul tavolo di gioco si sono sfidati i padroni di casa dell’Asd Tennistavolo Vasto e la Bcc San Gabriele Vasto, nell’incontro valido per la 6^ giornata del campionato di D1 regionale.

La sfida, equilibratissima e decisa alla nona ed ultima partita, ha visto prevalere l’Asd Tennistavolo con il risultato di 5-4. Questi ultimi conducono ora la classifica con 10 punti, ex aequo con l’Avezzano; due lunghezze dietro c’è la Bcc San Gabriele.

Per i padroni di casa, orfani di Stefano Comparelli, hanno impugnato la racchetta Nicola Pepe, Mirel Iordache e Laura Guerrieri. Di contro la Bcc San Gabriele, che invece ha dovuto fare a meno del fenomeno in erba Gaia Smargiassi, ha schierato il terzetto composto da Shan Jun, Davide Daniele e Federico Antenucci, giovane pongista già smaliziato e per nulla in ambasce contro avversari più grandi ed esperti.

La tenzone, al meglio delle nove sfide, ha visto i giocatori duellare su partite al meglio dei cinque set, dove la vittoria si conquista al raggiungimento degli 11 punti. Ogni singolo incontro portava quindi 1 punto alla squadra del giocatore che vinceva 3 set contro l’avversario, fino alla nona ed ultima partita che ha visto prevalere Iordache dell’Asd Tennistavolo su Daniele della Bcc San Gabriele con il risultato di 3-1 in favore del pongista romeno.

Nel dettaglio le singole sfide: Guerrieri-Daniele 3-1, Iordache-Antenucci 3-2, Pepe-Shan Jun 1-3, Guerrieri-Antenucci 2-3, Pepe-Daniele 3-0, Iordache-Shan Jun 1-3, Pepe-Antenucci 3-1, Guerrieri-Shan Jun 0-3, Iordache-Daniele 3-1.

Stefano Troilo