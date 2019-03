È stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Vasto la mozione presentata dal consigliere Paola Cianci (Rifondazione Comunista) per dare sostegno ai lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno che vivono da diversi mesi una situazione di difficoltà a causa del mancato pagamento di alcuni stipendi poichè le Asl di Abruzzo e Molise non erogano le spettanze dovute. Durante l'assise civica cui ha preso parte l'assessore alla sanità Silvio Paolucci è stato il rappresentante sindacale della Cgil, Ferdinando Costanzo, a ricordare ai presenti le difficoltà vissute dai lavoratori della fondazione. Negli spazi riservati al pubblico erano presenti diversi lavoratori del San Francesco, in cerca di disposte dall'assessore regoonale competante. Lo stesso Paolucci qualche settimana fa era stato in visita all'Istituto San Francesco di Vasto Marina. In quella circostanza, illustrando quelli che saranno i prossimi passaggi vissuti dalla sanità abruzzese, aveva cercato di rassicurare i lavoratori. La situazione, però, complice il pesante debito accumulato dalle Asl, in particolare da quella del Molise, non sembra migliorata di molto.

"Gli animi sono esasperati - ha riferito Costanzo - e i lavoratori vivono una grande incertezza. I timori non sono solo sugli stipendi che mancano ma anche su quello che sarà il nostro futuro. Qui c'è il rischio di una emorragia di posti di lavoro". L'assesore Silvio Paolucci, nel suo intervento, ha ribadito l'appoggio alla causa, impegnandosi a fare il possibile affinchè possano sbloccarsi le erogazioni da parte delle Asl, in particolare da quella del Molise, che ha pesanti debiti nei confronti della fondazione guidata da padre Franco Berti.



La visita di Paolucci all'istituto San Francesco (clicca qui)

Poi nel corso della seduta, il consigliere comunale di Prc, Paola Cianci, ha sottoposto all'attenzione dei colleghi una mozione (il documento) a sostegno dei lavoratori della fondazione, in cui si impegnano sindaco, presidente della Regione D'Alfonso e assessore Paolucci, a mettere in atto una serie di azioni volte a risolvere la questione. Il documento, condiviso dalla maggioranza consiliare, è stato votato all'unanimità. La mozione impegna "il Sindaco di Vasto a farsi carico affinché il Presidente della Giunta Regionale Dott. Luciano D’Alfonso e l’Assessore alla Sanità Dott. Silvio Paolucci pongano in essere tutte le iniziative, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, finalizzate a favorire la sottoscrizione di un accordo tra le Asl Abruzzesi, del Molise e Puglia, sulla scorta di quello già posto in essere per le Case di cura di Avezzano e Sulmona, per porre fine ai contenziosi giudiziari in corso e procedere alla liquidazione delle fatture ancora dovute in favore della Fondazione". Altro punto cruciale è quello della riorganizzazione del servizio sanitario abruzzese, "per evitare l’insorgere di ulteriori situazioni debitorie nei confronti dell’Istituto San Francesco generate dalla rilevata divergenza tra setting assistenziale ancora riconosciuto nella struttura, per cui sono previste specifiche prestazioni erogate in base alle tariffe vigenti, e setting assistenziale riconosciuto dalla Asl in seguito alle ispezioni delle UVM e alla riorganizzazione in corso di attuazione". L'ultimo punto è quello dei "provvedimenti che dispongano il prolungamento del periodo di vigenza del Fondo Sociale istituito dall’Amministrazione Regionale governante, sino al 2015, per una somma pari ad €.14.000,00, a cui poter attingere per quelle prestazioni che prevedono una quota di compartecipazione alla spese pubblica, anche al fine di favorire la ripresa economica del San Francesco attraverso queste politiche che possono favorire la crescita della domanda da parte degli utenti".