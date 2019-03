Esordio con gol per Giuseppe Di Risio nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Il 19enne calciatore casalese è sceso in campo nella sfida di campionato tra il suo Città di Montesilvano ed il Forlì, valevole per la 12ª giornata del girone A di serie A2. Nel secondo tempo, con la partita sui binari giusti per il Montesilvano, mister Ricci, alla prima in panchina, ha mandato in campo il giovane Di Risio che, al 17' della ripresa, ha messo a segno la rete del 5-0. Il numero 5 deigli abruzzesi è stato festeggiato dai suoi compagni di squadra per questo esordio più che positivo e, a fine partita, ha raccolto gli applausi del pubblico presente sugli spalti del Palaroma.

Dal suo arrivo a Montesilvano, oltre ad essere un punto di riferimento dell'under 21, Giuseppe Di Risio era stato convocato con costanza in prima squadra da mister Marzuoli, che ha guidato gli abruzzesi fino alla scorsa settimana. Dopo le entusiasmanti stagioni con il Casalbordino, squadra della sua città, culminate con la promozione in C1 dello scorso anno, l'allievo di mister Alfredo Lanza in estate ha avuto la grande opportunità di iniziare questa avventura nel calcioa 5 che conta in una delle città simbolo di questo sport in Italia. Per lui l'opportunità di crescere tecnicamente e tatticamente e di allenarsi e giocare accanti a compagni di alto livello. Lo scorso fine settimana è arrivato il suo momento. Se l'esordio in prima squadra era già un risultato importante da raggiungere, poter bagnare la prima in A2 con una rete era per lui impensabile.

Per lui ora c'è da continuare a lavorare, giorno dopo giorno, restando con i piedi per terra e puntando a traguardi sempre più importanti.