È stato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi quello avvenuto qualche minuto dopo le 13 in via Maddalena a Vasto. Una Peugeot Ranch, guidata da un uomo, è finita fuori strada mentre percorreva il tratto in discesa di via Maddalena che da San Lorenzo porta all'incrocio con via San Biagio. Per cause al vaglio della polizia municipale la sua vettura è uscita fuori strada, colpendo in pieno un palo in cemento su cui viaggia la linea elettrica. Secondo una prima ricostruzione, il guidatore avrebbe effettuato una manovra brusca per non incrociare la sua traiettoria con quella di uno scuolabus. La frenata e l'asfalto bagnato dalla pioggia hanno contribuito a far uscire il veicolo dalla carreggiata proprio nel punto in cui c'era il palo, finito poi sulla strada, rischiando di colpire lo stesso scuolabus che era in transito. Per il conducente della Peugeot tanto spavento ma fortunatamente, anche grazie all'entrata in funzione degli airbag, nessuna grave conseguenza.

Sul posto gli agenti della polizia municipale, che hanno deviato il traffico su strade secondarie, visto che via Maddalena è rimasta bloccata dal palo finito sull'asfalto. Gli agenti hanno anche allertato i competenti uffici per procedere alla ripristino del palo e della relativa linea.