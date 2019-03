Giovedì 11 dicembre 2014 si è tenuta a Roma, nella sede di Confindustria, la manifestazione conclusiva del Premio Imprese per la Sicurezza istituito da Confindustria e Inail, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) e Accredia (Ente italiano di accreditamento).

Il premio promuove la diffusione della cultura della sicurezza e dell'innovazione e diffonde le prassi migliori delle imprese che si distinguono per l'impegno concreto verso il miglioramento continuo in materia di salute e sicurezza.

Il convegno, che ha concluso l'iniziativa di Confindustria, ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna dei premi e delle menzioni alle imprese che meglio si sono impegnate in tema di gestione della sicurezza. Tra le aziende premiate la Primo Srl (Pilkington Replacement Italy Manufacturing Operations) - società di NSG Group - con sede a San Salvo.

Come previsto dal regolamento, il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato una rosa di finalisti ai quali, la Giuria del Premio (composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico) ha assegnato: 4 Awards, 3 Prize e 6 Menzioni.

Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria, Massimo De Felice presidente dell’Inail, il segretario confederale Uil Paolo Carcassi, il segretario confederale Cisl Giuseppe Farina, il segretario nazionale Cgil Fabrizio Solari, il vicepresidente relazione industriali e welfare Stefano Dolcetta.

Per la presentazione del premio imprese per la sicurezza è intervenuta Ester Rotoli direttore centrale prevenzione Inail.

I premi sono stati consegnati da:

Aldo Bonomi, Presidente comitato tecnico reti impresa;

Federico Grazioli, Presidente di ACCREDIA;

Giuseppe Lucibello, Direttore Generale INAIL;

Marcella Panucci, Direttore Generale Confindustria

I lavori sono stati coordinati dal giornalista Dario Laruffa

Per la Primo Srl, di San Salvo, il premio è stato ritirato dal Plant Manager, Dino Di Nocco accompagnato, per l’occasione, da Giuseppe Murillo (RSPP), Ivan Neri, Group Leader.

A ricevere gli Award sono state la Amarù Giovanni Srl, Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti Spa (gruppo Bosh), Getrag Spa e Ghella Spa; il Prize è andato alla Primo Srl (NSG Group), LLOYD’S Register Emea e Oerlikon Friction Systems Italia Srl; la Mensione è andata a 3SUN Srl, Autoservizi FVG Spa-SAF, Chemetall Italia Srl, Laboratori Archa Srl, MOSS Srl, Wyeth Lederle Srl-Gruppo Pfizer.

Viva soddisfazione nello stabilimento di Piana Sant’ Angelo con l'augurio di continuare sulla strada della sicurezza sul lavoro in tutti gli stabilimenti della Pilkington Italia S.p.A.