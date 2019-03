Anche quest’anno per il quarto anno consecutivo a Scerni si svolgerà l’iniziativa promossa dalla presidente del Consiglio comunale, Nadia De Risio, insieme a tutta l’amministrazione. La manifestazione “Alberi CreAttivi” si terrà in piazza De Riseis martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.00, ed è realizzata in collaborazione con le scuole di Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Gli alberi messi a disposizione dal Comune saranno addobbati tutti con materiale di riciclo per insegnare ai ragazzi a prestare sempre più attenzione a ciò che li ci circonda e analizzare le tante possibili vite di ogni cosa. Alle ore 11.00 vi sarà un concerto delle scuole con la partecipazione degli alunni dai 3 ai 19 anni che riproporranno le Melodie di Natale.

Durante le vacanze di Natale si potrà votare l’albero che ci piace di più in piazza e su la nuova pagina facebook “Alberi Creattivi 2014”. Al primo classificato sarà consegnato un buono da 100 Euro per acquistare materiale per la scuola.

Gli abeti, alla fine delle festività natalizie, come sempre, saranno piantumati in una zona vicino al comune. Ogni anno il progetto si arricchisce di un nuovo tassello, infatti quest’anno dopo gli addobbi degli alberi ci sarà, in piazza, un concerto degli studenti “Melodie di Natale” a cui parteciperanno, per la prima volta, anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario statale di Scerni preparati dall’istitutore Antonio Cupelli.