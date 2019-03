Nella ripresa si gioca per 15' senza che le due squadre riescano a trovare la via del gol. Poi sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio sfruttando uno schema da calcio d'angolo su cui la retroguardia vastese si fa sorprendere. La squadra di mister Porfirio non si scompone e riesce prima a pareggiare con capitan Scafetta e poi, a 7' dal termine, è Matteo Cassone, ultimo arrivato in casa biancorossa, a riportare i suoi in vantaggio con un bel pallonetto su uscita del portiere ospite. Negli ultimi minuti l'Anxanum spinge alla ricerca del pari ma è Romangoli a calare il poker della Vastese per il 4-2 finale.

Per i biancorossi sabato prossimo inizierà l'avventura in Coppa. Scafetta e compagni saranno impegnati a San Vito per una competizione da affrontare con molta concentrazione visto che sarà utile anche in chiave promozione.