Il Natale è sempre atteso con gioia da tutti, ma i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Aniello Polsi” si sono impegnati in modo speciale per prepararsi a viverlo con maggiore coinvolgimento. In ogni sezione, infatti, si è personalizzato un angolo della propria classe, per evidenziare il vero spirito del Santo Natale.



I bimbi hanno creato, manipolato e colorato piccole statuine di gesso, raffiguranti la Sacra Famiglia, un disegno raffigurante il presepe e altri simboli religiosi.

Il 12 dicembre c’è stata la gradita visita del parroco della chiesa di San

Paolo Apostolo don Gianni Sciorra, che con le sue incisive parole sulla importanza spirituale del Natale ha reso più ricca l’atmosfera di pace e di serenità ed ha rafforzato nei piccoli sentimenti di amicizia e di solidarietà in un contesto scolastico educativo, accogliente e creativo.



I bambini hanno esposto al parroco i loro buoni propositi e hanno pregato il Parroco di benedire le loro statuine.

Pienamente soddisfatte tutte le maestre che hanno partecipato all’iniziativa: Angela Di Pardo, M. Grazia D’Ettorre, Rossella Di Giacomo, Pina Angelilli, Concetta Sonnini, Alba Petrella D’Ettorre,Tiziana Ragni, Anna Cinquina, Consiglia Belfiore, Gabriella Abbondanza, Luigina Carilli, Carla Candigliotta e, in particolare, Lucia Desiati, docente di religione.

Luigi Medea