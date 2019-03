Le stelline della solidarietà hanno illuminato una domenica pre-natalizia a Vasto. Ieri tante persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Ricoclaun, Officine in fermento, Consorzio Vasto in Centro e Confesercenti con la collaborazione del Comune di Vasto e che ha visto la partecipazione di associazioni e scuole della città per una giornata davvero speciale. Nel videoil racconto della lunga giornata con le immagini e le voci dei protagonisti.