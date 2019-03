Una serata piena di emozioni nell’Auditorium San Paolo di Vasto quella trascorsa ieri dai circa quattrocento presenti, in compagnia degli Angel’s Eyes Gospel Choir. Un concerto di natale deliziato dal repertorio gospel proposto dal coro vastese, con alcuni brani nuovi presentati per la prima volta al pubblico (Even Me e No One Like You per citarne due). Nel pomeriggio i coristi vastesi si erano esibiti in piazza Rossetti alle 17:00 durante l’evento “Le Stelline della solidarietà” con tre brani a cappella. Dopo i saluti iniziali di Don Gianni Sciorra e gli auguri natalizi del coro tramite videoclip, la performance del coro in tunica blu ha avuto inizio. Omnipotent is Great how Lord ad aprire il concerto, seguita da brani natalizi come Silent Night per poi passare a Every Praise, Amazing Grace, Try me over again, l’immancabile Happy Day, Let’s Everything's there’s a praise is the lord, Trust me. Esbizione con la partecipazione del pubblico giunto per passare una serata tra le fantastiche sonorità gospel e per vivere intensamente l’attesa del Natale.

Angel’s Eyes Gospel Choir

Direttore artistico

Maestro Danilo Laccetti

I coristi

Bruno Angelo, Camastra Maria, Ceroli Paola (solista), Cicchini Liliana, Cinquina Rossana, D’Anniballe Sabrina, Gentile Franco, Laccetti Alessia, Laccetti Laura (solista), Roberto Di Virgilio, Maria Pia Smargiassi, James Burke, Monteferrante Michele, Pepe Ida, Ricci Enzo, Ruffilli Massimo, Sacchetto Giovanna, Spadaccino Mariangela, Debora Ballatori, Dora Minicucci, Rosanna Fiore (solista)

Musicisti

Marco Bassi (piano)

Mike Pez (Chitarra)

Nicola Di Camillo (basso)

Davide Marcone (batteria)