Si è concluso tra i gli applausi sentiti e veri dei presenti il concerto di beneficenza a favore della Caritas Diocesana di Chieti-Vasto che ha visto come protagonista assoluto il pianista Luigi Petta. Circa un’ora e trenta di esecuzione durante la quale il giovane pianista ha proposto ai tanti giunti presso la cattedrale di San Giuseppe alcune delle composizioni del repertorio classico. Dall’intermezzo Op.118 n.2 di Johannes Brahms con il quale ha avuto inizio il concerto, per poi passare a Frederic Chopin ( Ballata op.23 n.1 in Sol min; Valzer Op. 344 n.1 in La Magg.; Valzer Op.64 n.2 in Do# min.; Valzer Op. 34 n.3 in Fa Magg.). Nel secondo atto della serata, spazio alla Sonata in Sol Magg. Hob. XVI:40 di Franz Joseph Haydn, al Valse Caressante di Ottorino Respighi, l’Arabesque Op. 18 di Robert Schumann e all’Après une lecture du Dante di Franza Liszt. Dopo il bis richiesto con un caloroso applauso dal pubblico, Luigi Petta ha poi regalato un’ultima emozione finale per poi concludere ancora magistralmente la propria performance pianistica. Al termine della serata i saluti finali ed ringraziamenti rivolti verso Don Gianfranco Travaglini, parroco della cattedrale vastese, al Comune di Vasto, all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Avis provinciale di Chieti.