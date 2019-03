Domenica 21 dicembre dalle ore 15.00 grande evento a Cupello: Christmas is in the air, il villaggio di Babbo Natale.

In collaborazione con l'Associazione Pro-Loco Cupello, un progetto é nato dall'idea di far riscoprire la bellezza e la magia del Natale.

Babbo Natale arriverà con la sua slitta, trainata da renne vere, aiutato dai suoi amici elfi, sarà lì, pronto a ricevere le letterine dei bambini e scattare una foto con loro.

Animazione, balli, mercatini di natale, stand gastronomici e tante sorprese completeranno l'evento.