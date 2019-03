Vittoria netta della Pro Vasto femminile in casa del Lanciano Calcio femminile nella 7ª giornata del campionato di serie C. Per la squadra di mister Di Martino e Gennaro Migliaccio un risultato importante dopo una gara intensa e con tanto agonismo in campo, a volte anche oltre i limiti consentiti dal regolamento. Ma Tumini e compagne hanno saputo mantenere i nervi saldi e hanno portato a casa 3 punti preziosi per la classifica in vista del big match di domenica prossima contro la capolista Castelnuovo Vomano.

Al fischio d'inizio sono le padrone di casa a partire forte portanto pressione alla retroguardia biancorossa che però ha retto nel migliore dei modi. Alla mezz'ora il guizzo di Delia Di Francesco, con un pregevole tiro al volo nel sette della porta lancianese, porta la Pro Vasto il vantaggio. Le padrone di casa provano a reagire e hanno una buona occasione con una violenta conclusione scagliata verso la porta biancorossa. Pavan vola per deviare e si salva anche con l'aiuto della traversa. Nel finale è Mazzatenta a trovare il raddoppio sfruttando una buona ripartenza della Pro Vasto.

Nella ripresa il Lanciano riparte con la stessa pressione dell'inizio di gara. Ma la squadra di mister Di Martino si fa trovare sempre pronta e riesce a mantenere le frentane lontane dalla porta. Si liberano spazi per gli attacchi delle vastesi e Di Viesti, dopo una bella triangolazione a centrocampo, si invola sulla fascia e supera il portiere avversario che aveva tentato l'uscita. Sul 3-0 le vastesi giocano sul velluto e nel finale c'è anche il gol di Tiberio, abile a raccogliere un pallone ribattuto dall'estremo difensore avversario. Finisce 4-0 con grande soddisfazione di giocatrici, staff tecnico e dirigenziale della Pro Vasto femminile che, nella stagione in corso, è ancora imbatutta.