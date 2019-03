Undicesima puntata de L'edicola del Bar Walter con mister Enio Bucci, allenatore del team "Quei bravi ragazzi" campioni d'inverno del torneo di calciotto. A seguire il ritorno del Cobra, Gabriele Cerulli.

Anche questa settimana spazio al racconto di vari sport e alle storie dei loro protagonisti.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.