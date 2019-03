Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia "San Michele" comunicano che "nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2014 i bambini e le insegnanti della scuola invitano i genitori ad una festa in occasione del Natale per gioire insieme in modo speciale.

Tutti i bambini, nell’ultimo periodo, sono stati impegnati nella preparazione di canti, poesie e filastrocche oltre che alla realizzazione di disegni, cartelloni e addobbi sul tema della solidarietà, dell’amore e della condivisione.

Per l’occasione delle feste i bambini doneranno ai propri genitori il calendario 2015 da loro illustrato con la storia personale di ognuno.

Il calendario è stato realizzato nell’ambito del dipartimento antropologico in laboratori di intersezione nel periodo ottobre/dicembre".