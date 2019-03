La BCC San Gabriele non si ferma più e continua a marciare spedita nel campionato di serie C. Le vastesi, dopo la sconfitta di due settimane a Chieti, hanno ripreso a vincere per puntare ad obiettivi importanti. Quello minimo stagionale, cioè la permanenza in serie C con la conquista dei playoff, è davvero vicinissimo e potrebbe arrivare già nella prossima giornata di campionato visto che i punti di distacco tra le gabrieline e la Bper Lanciano sono 9 (e con gli scontri diretti a favore). Con questa posizione favorevole le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio possono continuare a giocare con la testa sgombra da pensieri e preoccupandosi solo di migliorare partita dopo partita.

Nella sfida di vertice contro il Diobra Sambuco Volley le due squadre hanno dato spettacolo in campo, lottando su ogni palla, specialmente in difesa e con le ospiti mai dome anche quando il punteggio era a loro sfavore. La vittoria per 3-1 (25-22/25-22/21-25/25-15), oltre a far guadagnare 3 punti in classifica, permette alle vastesi di mantenere alto il morale.

La BCC San Gabriele ha giocato bene in ricezione e difesa, mostrando ancora qualche errore di troppo nella fase di attacco. Claudia Scampoli, classe 2000, è stata ancora una volta la più continua della sua squadra, ma buone risposte sono arrivate anche dalle centrali Di Tizio e Innocenti. "È stata davvero una partita davvero intensa - commenta Marcovecchio -. E, a differenza di altre occasioni, nei momenti di difficoltà le ragazze sono state grintose arrivando a conquistare un risultato molto positivo. Nella prossima giornata la BCC San Gabriele avrà un compito facile dovendo affrontare l'Altino fanalino di coda, mentre Pallavolo Teatina e Sambuceto si scontreranno tra di loro. La squadra vastese potrà così approfittarne per allungare ulteriormente in testa alla classifica.

I risultati

Pallavolo Teatina - Nuova Pall. Campobasso 3-0

Costruzioni Papa Altino - Bper Lanciano 0-3

BCC San Gabriele - Diobra Sambuco Volley 3-1

Virtus Orsogna - Italiangas Termoli 3-0

La classifica

23 BCC San Gabriele

22 Pallavolo Teatina

19 Diobra Sambuco Volley

14 Virtus Orsogna

14 Bper Lanciano

9 Nuova Pall. Campobasso

7 Italiangas Termoli

0 Costruzioni Papa Altino