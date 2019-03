Il Vasto Rugby rimedia un’altra sconfitta nell’ultimo match del girone d’andata della serie C2 regionale abruzzese. Il ko è arrivato domenica 14 dicembre sul campo del Teramo per 48-10 al termine di una gara molto combattuta che ha visto gli Arciglioni cedere nel finale dopo un ottimo inizio.

Pochi secondi dopo il kick off infatti il centro Alessandro Olivieri è stato bravo a raccogliere un pallone perso dai teramani e a involarsi in meta. Prima segnatura personale per il vastese e prima marcatura pesante per i trequarti adriatici in questo campionato. Tuttavia i padroni di casa hanno saputo reagire andando a pareggiare poco dopo, nonostante una grave irregolarità non rilevata, con l’autore della meta nettamente fuori dal campo poco prima di schiacciare l’ovale oltre la linea.

I vastesi si sono però riportati in vantaggio poco dopo grazie a un bel piazzato di Csoka. Gli Arciglioni hanno conservato il vantaggio per qualche minuto, per poi cedere alle avanzate teramane. Due mete e un calcio piazzato da parte loro chiudevano il primo tempo sul 24-10.

La ripresa non ha visto punti sul tabellino per oltre un quarto d’ora, durante il quale il Vasto Rugby ha difeso bene chiudendo gli spazi. Poi però Teramo ha saputo sfruttare le debolezze vastesi riuscendo a prendere il largo nei minuti conclusivi. Sono arrivate così quattro mete che hanno dilatato il gap fino al 48-10 finale.