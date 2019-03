Natale è anche il tempo della generosità. Tante le iniziative che in questo periodo mirano a raccogliere fondi da destinare alle associazioni che quotidianamento svolgono il loro servizio a favore delle persone in difficoltà. Dalla presidente dell'Anffas di Vasto, Paola Mucciconi, riceviamo un messaggio di ringraziamento per una donazione ricevuta.

"In seguito alla donazione fatta a favore dell’ANFFAS Onlus Vasto da parte dell’Associazione Culturale Juventus Club di San Salvo, l’Associazione ringrazia di cuore il gesto generoso nella speranza che questo possa essere l’inizio di una bella collaborazione e condivisione di valori di solidarietà.

Tanti auguri di un felice Natale a nome di tutti i nostri ragazzi con bisogni speciali e delle loro famiglie.

Il Direttivo di Anffas onlus Vasto".