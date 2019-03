Grande giornata di ciclocross, unita al bel tempo, per tutti gli atleti partecipanti al Trofeo Ditta D’Alessandro Fioravante a Casalbordino. Location di gara invidiabile, quella non molto distante alla storica basilica della Madonna dei Miracoli, terreno scivoloso all'inizio ma non si è registrato nessun incidente tecnico perchè il percorso è stato predisposto in piena sicurezza.

Dal punto di vista tecnico-agonistico, sono riusciti a mettersi in luce Donato D'Alessandro (Bike Pro Bottecchia) e Fabio Marino (Vastese In Bike) nelle fasi iniziali di corsa. D'Alessandro ha retto bene fino alla fine, in quanto Marino è stato ripreso da Clemente Pedante (Team Cycling Iachini), esperto della specialità.

Nel finale, il podio è stato monopolizzato da D’Alessandro (primo di fascia A1) che ha chiuso la prova con un discreto margine su Pedante (primo di fascia A4) e Marino (secondo tra gli A2).

Al femminile, performance eccellenti quelle di Monika Manuela Mancini (Team Naturabruzzo) e Paola Piattelli (GS Spoltore.com) che hanno dato spettacolo assieme a Davide Catalano (Unione Ciclistica Foggia), leader tra gli A2, Enzo Giardino Di Lollo (Team Cycling Iachini), leader tra gli A3, Bruno Fantini (Team Cycling Iachini) leader tra gli A5, e Luigi Zinni (Individuale) leader tra gli A6.

Di grande qualità l’organizzazione curata in prima persona dal Team Eurographic-Tesla Bike che ha registrato il plauso e il gradimento da parte dei bikers, sia per la bellezza del percorso che per i servizi offerti (docce, lavaggio bici e ampio parcheggio) alla presenza di Remo Bello (sindaco di Casalbordino) e Umberto Capozucco (presidente Uisp Lega Ciclismo Abruzzo) nel corso della gara e della cerimonia di premiazione nella quale sono stati accontentati tutti i partecipanti con ricchi premi in natura e prodotti tipici locali.

Si corre anche domani, domenica 14 dicembre, la Coppa Abruzzo Cross: torna un appuntamento divenuto un classico nel panorama ciclocrossistico abruzzese con la gara al Parco Humangest di Montesilvano (ritrovo ore 9:00, partenza alle 10:00 per tutte le categorie) come prova generale dei campionati italiani assoluti in programma domenica 18 gennaio 2015.

Risultati di tappa

http://www.uispciclismoabruzzo.it/joomla/images/ciclocross2015/casalbcrossass.pdf

Classifica dopo quattro prova

http://www.uispciclismoabruzzo.it/joomla/images/ciclocross2015/crosspunti.pdf

Classifica società

http://www.uispciclismoabruzzo.it/joomla/images/ciclocross2015/crosspuntisocieta.pdf