È una giornata di festa nel centro storico di Vasto. Da questa mattina la piazza si è riempita di voci, musica e colori per l'evento Le stelline della solidarietà. Da corso Italia fino a palazzo d'Avalos, passando per piazza Rossetti, associazioni cittadine e scuole hanno allestito stand, gazebo, mercatini, preparato giochi, canti e balli, per una giornata in pieno clima natalizio. Le condizioni climatiche hanno favorito la partecipazione di centinaia di persone, con tante famiglie che hanno deciso di trascorrere la giornata nel centro della città. In molti stand è possibile acquistare dolci e regali natalizi, con il ricavato della vendita destinato a sostenere iniziative di solidarietà. Tante le forze in campo con gli organizzatori di Vasto in Centro, Ricoclaun, Confesercenti e Officine in Fermento che da qualche settimana hanno lavorato per coordinare tutto ciò che in queste ore viene realizzato. Dopo la pausa per il pranzo domenicale, si riprenderà nel pomeriggio, fino alle 19 per una grande festa natalizia che, con l'impegno di tante persone, ha rallegrato la città.