Una vittoria cercata e ottenuta. La BCC Vasto Basket nella sfida contro la Soavegel Francavilla torna al successo dopo un periodo difficile. I biancorossi fanno "muovere" la classifica e possono guardare con fiducia agli ultimi due impegni del 2014. Al PalaBCC finisce 75-56 per i padroni di casa dopo 40 minuti in cui mai il risultato è stato in discussione. Sempre avanti i padroni di casa e, quando i pugliesi sono riusciti ad avvicinarsi (in un paio di frangenti fino al -8) Ierbs e compagni hanno subito ripreso a segnare per mantenere il distacco su livelli di sicurezza. La vittoria di questa sera permette ai biancorossi di gioire alla sirena finale e salire a quota 6 in classifica.

La cronaca. Sono gli ospiti a segnare i primi punti della giornata, lasciando poi spazio alla voglia di vincere dei biancorossi. I padroni di casa segnano con facilità e riuscono a reggere bene in difesa, complice la non precisione al tiro dei pugliesi. La BCC Vasto Basket trova buone soluzioni in contropiede, con Dipierro e Durini che lanciano l’offensiva mandando a canestro rispettivamente Di Tizio e Mirone. Francavilla prova a restare in partita, affidandosi al tiro da tre di Antonicelli, ma poi risponde sempre dalla lunga distanza Lagioia. I vastesi riescono ad allungare, fino al 24-10 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo parziale è Cordici ad aprire le segnature (26-10), poi Dipierro da 3, e ancora Cordici, allungano ulteriormente (31-10). Coach Di Salvatore, che tiene Martelli a riposo, fa ruotare i suoi uomini. Gli ospiti riescono ad essere maggiormente precisi al tiro e provano a rientrare in partita. Gorreri segna da 3 per il 33-22 e poi il distacco scende a quota 9 (33-24) e poi, dopo un dubbio fallo tecnico fischiato a Mirone, a -8 (33-25). Ci pensa Dipierro dalla lunetta a riportare il vantaggio a +10 (35-25), poi Mirone, che lotta sempre come un gladiatore sottocanestro, chiude il quarto sul 37-25.

Il terzo quarto si apre con la tripla di Marchini (37-28), poi segna Mirone (39-28) e poi, ancora da tre, Prete (39-31). Con il Francavilla che tenta di insidiare i biancorossi coach Di Salvatore striglia i suoi che riprendono a macinare gioco e punti. Sale in cattedra Lagioia, con 5 punti consecutivi (44-31) ma è tutta la squadra a trovare buone trame offensive. Coach Olive non rinuncia mai al suo gioco, cogliendo ogni occasione per spiegazioni tecnico-tattiche ai suoi giovani giocatori. Nell’area del Francavilla comanda sempre Mirone, con i canestri che valgono il 55-36. Dopo la tripla di Bergamin (55-39) sono i liberi di Durini e la tripla di Lagioia sulla sirena a chiudere il terzo quarto (60-39). Nell’ultimo quarto la BCC Vasto Basket gioca sul velluto, mandando in campo anche chi fino ad oggi ha accumulato meno minuti. Vanno a segno anche Ierbs (67-41), ancora Antonini (68-48) e Cordici (73-49), con la partita che si chiude senza troppe emozioni sul 75-56.

BCC Vasto Basket – Soavegel Francavilla 75-56 (24-10/37-25/60-39/75-56)

BCC Vasto Basket: Dipierro 12, Antonini 4, Di Tizio 5, Ierbs 2, Durini 11, Menna 0, Martelli ne, Cordici 8, Lagioia 13, Mirone 20. Coach: Di Salvatore

Soavegel Francavilla: Miriello 6, Guma ne, Bergamin 10, Caldarola 0, D’Angelo ne, Antonicelli 3, Gorreri 3, Prete 7, Marchini 17, Salafia 10. Coach: Olive

Tiri da 2: Vasto 25/46 (54%) Francavilla 10/30 (33%)

Tiri da 3: Vasto 6/20 (30%) Francavilla 9/30 (30%)

Tiri Liberi: Vasto 7/10 (70%) Francavilla 9/13 (69%)