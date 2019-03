Prima Categoria, girone B. Il torneo ha una nuova capolista, è il Palombaro che vincendo 1-0 in casa contro il Roccaspinalveti scavalca il Casalbordino sconfitto 3-1 in trasferta dal rinnovato Real Montazzoli, in gol per i casalesi, ora secondi a -2, Nicola Sputore, al 6° gol in campionato. I padroni di casa salgono così al terzo posto.

Nel primo dei due anticipi di sabato l’Incoronata pareggia in casa 0-0 contro il Monteodorisio mentre lo Sporting San Salvo batte 2-1 la Casolana con le reti di Marsiglio e Costantini. I biancazzurri di mister Marcello sono sorprendentemente al quinto posto, in zona play-off.

Prova di carattere del Fresa, ora al quarto posto, che sotto di tre reti e metà secondo tempo contro la Marciense, in gol Aielli, Cocco e Morena, riesce a rimontare e a chiudere sul 3-3. Firmano l'impresa Riccardo D'Ugo, Simone Annibali e il capocannoniere Admir Vasiu che firma il suo 18° sigillo in campionato.

Il Trigno Celenza di mister Nino Barisano batte di miusra 1-0 lo Scerni con rete di Barisano. Non ne approfitta il Real San Giacomo che in casa, contro il Paglieta ultimo, pareggia 1-1 con gol dell'eterno Maurizio D'Addario che insacca di testa su punizione di mister Praino. Finisce 2-2 il derby tra Guastameroli e Spal Lanciano.

I risultati della 13° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Guastameroli-Spal Lanciano 2-2

Incoronata-Monteodorisio 0-0

Marcianese-Fresa 3-3

Palombaro-Roccaspinalveti 1-0

Real Montazzoli-Casalbordino 3-1

Real San Giacomo-Paglieta 1-1

Sporting San Salvo-Casolana 2-1

Trigno Celenza-Scerni 1-0

La classifica

Palombaro 28

Casalbordino 26

Real Montazzoli 25

Fresa 23

Sporting San Salvo 20

Marcianese 20

Trigno Celenza 19

Spal Lanciano 18

Guastameroli 18

Monteodorisio 17

Roccaspinalveti 15

Real San Giacomo 15

Scerni 13

Casolana 12

Incoronata 10

Paglieta 8

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Casalbordino-Guastameroli

Casolana-Real San Giacomo

Fresa-Real Montazzoli

Paglieta-Marcianese

Roccaspinalveti-Trigno Celenza

Scerni-Monteodorisio

Spal Lanciano-Palombaro

Sporting San Salvo-Incoronata

Seconda Categoria, girone G. Ultima del girone di andata in Seconda Categoria. Il San Buono passa 0-4 a Carunchio sabato con doppietta di Suriano, capocannoniere con 11 gol, Argentieri e D’Adamio.

Padroni di casa sempre più ultimi, mentre i giallorossi di mister Ianniello sono di nuovo secondi alle spalle del Gs Montalfano che dopo il primo stop stagionale del turno precedente torna a vincere battendo 4-2 il forte New Archi Perano. In rete Simone Carlucci, Griguoli e il nuovo arrivato Zara, che debutta con una doppietta. Dietro perde terreno il Gissi, ora terzo, sconfitto 1-0 a Fossacesia.

Pesante vittoria del Real Montalfano in casa dell'Odorisiana per 2-1, a segno Herragh per i bianoverdi di Benedetti, Horatau e Rossi per il Real. Con questo successo i rossoblu di mister Piermattei rientrano in zona play-off.

Il Villa Scorciosa passa 2-1 sul campo del Mario Tano e distanzia ulteriormente la zona retrocessione, vince 2-0 il Piazzano di mister Baldini a Vasto contro il Real Porta Palazzo con un uomo in meno per l'espulsione di Budano. I gialloneri, che devono recuperare una gara, scivolano ad un punto dalla zona play-out. Il Mario Turdò torna alla vittoria a Castelfrentano per 3-1 con la tripletta di bomber Gennaro Farina che con 10 gol è il vice capocannoniere del torneo.

La Seconda Categoria tornerà in campo domenica 18 gennaio per la prima giornata di ritorno.

I risultati della 13° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-San Buono 0-4

Castelfrentano-Mario Turdò 1-3

Fossacesia 90-Gissi 1-0

Mario Tano-Villa Scorciosa 1-2

Gs Montalfano-New Archi Perano 4-2

Odorisiana-Real Montalfano 1-2

Real Porta Palazzo-Piazzano 0-2

La classifica

Gs Montalfano 36

San Buono 29

Gissi 27

New Archi Perano 20

Real Montalfano 19

Mario Tano 19

Fossacesia 90 18

Piazzano 17

Mario Turdò 16

Odorisiana 15

Real Porta Palazzo* 13

Villa Scorciosa* 12

Castelfrentano 8

Carunchio 3

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 18 gennaio, ore 14.30

Carunchio-Mario Turdò

Castelfrentano-Real Montalfano

Fossacesia 90-New Archi Perano

Gs Montalfano-San Buono

Odorisiana-Villa Scorciosa

Piazzano-Gissi

Real Porta Palazzo-Mario Tano

Terza Categoria Vasto. La Sangiovannese dilaga 5-0 sul campo del Real Liscia ed è la nuova capolista. In gol Blascetta, autore di una doppietta, Serafini, Lattanzio e Meo.

Al secondo posto il Real Carpineto Sinello che in casa contro Casalanguida non va oltre l'1-1, per la squadra di mister Zocaro segna Domenico D'Addario, per gli ospiti Nicola Di Paolo. Ha riposato il Lentella che adesso è terzo.

La Dinamo Roccaspinalveti supera 2-1 il Guilmi e torna in zona play-off al quinto posto, vanno in rete Martin Suriano, ex dell'incontro, e Loris Bruno, per gli ospiti il solito bomber Perrucci. Risale il Real Cupello che a Pollutri vince 1-0 con la rete di Scardigno.

Il Vasto Calcio batte 3-1 i Lupi Marini con le firme di Bucci, De Lena e Lapenna, per gli ospiti segna Pasquini. Passo in avanti in classifica per lo Sporting Vasto che in casa batte 1-0 la Virtus Tufillo quarta e abbandona l'ultima posizione. Per la squadra dei mister Ascatigno-Armando.

I risultati della 10° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Dinamo Roccaspinalveti-Guilmi 2-1

Pollutri-Real Cupello 0-1

Real Carpineto Sinello-Casalanguida 1-1

Real Liscia-Sangiovannese 0-5

Sporting Vasto-Virtus Tufillo 1-0

Vasto Calcio-Lupi Marini 3-1

Riposa: Lentella

La classifica

Sangiovannese 20

Real Carpineto Sinello 19

Lentella 19

Virtus Tufillo 16

Dinamo Roccaspinalveti 15

Casalanguida* 14

Vasto Calcio* 13

Real Cupello 12

Pollutri 11

Guilmi 10

Sporting Vasto 7

Lupi Marini 5

Real Liscia 4

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Casalanguida-Sporting Vasto

Guilmi-Pollutri

Lupi Marini-Real Carpineto Sinello

Real Cupello-Vasto Calcio

Sangiovannese-Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Tufillo-Lentella

Riposa: Real Liscia