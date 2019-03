La Vastese esce battuta 3-2 dallo Stadio dei Marsi di Avezzano, per i biancorossi è la quarta sconfitta in campionato. Padroni di casa in vantaggio al 20' con Bisegna, al 22' viene espulso Precali per proteste. Il raddoppio dei marsicani arriva al 29' con Di Genova. L'Avezzano nel finale del primo tempo resta con un uomo in meno per l'espulsione di Puglia al 39'.

In avvio di ripresa accorcia Soria, ma nonostante la superiorià numerica i biancorossi non riescono a pareggiare e al 69' arriva la terza rete dei padroni di casa con Sassarini.

Al 77' viene espulso anche D'Ambrosio ed è così ristabilita la parità numerica. All'87' ancora Soria su rigore firma il 3-2. Per lui è il gol numero 9 in campionato.

Nel prossimo turno la Vastese ospita il Francavilla all'Aragona, obbligatoria la vittoria se si vuole puntare ancora a qualcosa di importante. Per i biancorossi è l'ultimo treno di questa stagione.

Le formazioni

Avezzano: Ciciotti, Menna, Felli, Sassarini, Venditti, Tabacco, Puglia, Kras, Moro, Di Genova, Bisegna. A disposizione Di Girolamo, Camporesi, Fracassi, Di Pippo, Catalli, Panunzi, Bittaye. Allenatore Alessandro Lucarelli

Vastese: Leo, Balzano, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Verna, D’Adamo, D’Ambrosio, Tarquini, Soria, Trotta. A disposizione Antenucci, Cataruozzolo, Castello, Bonuso, Abdul, Napolitano, Mascolo. Allenatore Gianpietro Precali

Arbitro: Vincenzo Marino (Formia), assistenti: Alessio Chiavaroli (Pescara), Andrea Consalvo (Lanciano)





I risultati della 17° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Miglianico 1-1

Avezzano-Vastese 3-2

Borrello-Francavilla (Non disputata per il ritiro del Borrello dal campionato)

Cupello-Acqua&Sapone 2-0

Montorio-Capistrello 1-0

Pineto-Paterno 0-2

Renato Curi Angolana-Sulmona 1-0

Torrese-San Salvo 2-1

Vasto Marina-Martinsicuro 2-2

La classifica

Paterno 36

Francavilla 33

Avezzano 31

Renato Curi Angolana 28

Torrese 27

Pineto 27

San Salvo 26

Martinsicuro 25

Capistrello 24

Cupello 20

Vastese 20

Montorio 19

Miglianico 17

Alba Adriatica 16

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 13

Sulmona 3

(La classifica tiene conto dei punti che verranno tolti alle squadre che hanno vinto e pareggiato contro il Borrello. In attesa del comunicato ufficiale della Figc Abruzzo)

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Sulmona

Avezzano-Acqua&Sapone

Cupello-Capistrello

Montorio-Vasto Marina

Pineto-Miglianico

Renato Curi Angolana-Martinsicuro

Torrese-Paterno

Vastese-Francavilla

Riposa: San Salvo