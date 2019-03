Di seguito gli eventi che l’Arda Onlus di Vasto, Associazione Regionale Down Abruzzo, terrà fino 21 dicembre 2014 Nei giorni 13, 14 e 15 dicembre, presso la sala d’Arte Mattioli in corso De Parma, la quarta mostra di quadri, quadretti e oggetti realizzati e decorati dai ragazzi dell’Associazione nei laboratori di pittura e manipolazione.

Orari di apertura della mostra, con ingresso libero : il giorno 13 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 (inaugurazione ore 16.30), mentre i giorni 14 e 15 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Il giorno 14 parteciperà anche all’evento “Le stelline della solidarietà per un sorriso sotto l’albero”. Evento organizzato dai Ricoclaun e Officina in Fermento con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, Consorzio Vasto in Centro e Confcommercio di Vasto. Grande festa che si terrà a Piazza Rossetti e in zone e locali limitrofi e vedrà la partecipazione di associazioni di volontariato, di scuole e di parrocchie. Ognuna allestirà un proprio stand.

Il giorno 21 dicembre (domenica), con inizio ore 12.30, nei locali della nuova Chiesa di San Marco Evangelista ci sarà la tradizionale festa prenatalizia con pranzo, panettone/pandoro, dolci tipici e altre specialità/prelibatezze fatte in casa, a seguire divertimento con giochi, musiche, balli, canti, babbo natale per i ragazzi dell’Associazione, botti con spumante e scambio di auguri. Prima della conviviale, con inizio alle ore 11.00 partecipazione alla Santa Messa.

Si chiude un anno di particolare impegno e soddisfazione per l’Associazione e i propri ragazzi con le attività di pittura, manipolazione, teatro, nuoto, ballo, bocce, canto, psicomotricità, ludiche, dei medici del Comitato Scientifico, ma anche di importanti eventi esterni (quasi tutti nel periodo estivo), di integrazione sociale e accrescimento culturale, quali: convegno con Annalisa Minetti “Lo Sport oltre la disabilità” organizzato dalla BCC della Valle del Trigno; numerose gare di nuoto (con ricchissimo medagliere) a livello provinciale, regionale e interregionale capitanate dalla Mille Sport; visita/scalata al faro di Punta Penna con la Protezione Civile e i faristi; giornata al porto di Vasto e gita in mare col Circolo Nautico; corrinsieme ai ragazzi Down (nell’ambito del 10° trofeo Potalivo) organizzato dalla Podistica di San Salvo; gita alla Madonna di Canneto e partecipazione alla cena del prodotto topico di Roccavivara; visita alla nave idro-oceanica “Galatea” al porto di Vasto con la Protezione Civile e il Tenente D’Urso; partecipazione alla caratteristica festa del grano a Dogliola; giornata al porto turistico di San Salvo e gita in mare con il Club Nautico e l’Unicef; giornata ad Aqualand del Vasto; gita a Roma con visita al centro storico e cena alla Locanda dei Girasoli gestita dai ragazzi Down e i rispettivi genitori; bellissima, gioiosa e indimenticabile udienza da Papa Francesco; cena al Kartodromo insieme a ragazzi con altre disabilità che praticano nuoto con la Mille Sport; partecipazione alla 1^ festa dello sport a San Salvo dal titolo “Lo Sport è inclusione, iniziamo da noi!".